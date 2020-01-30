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Memur zammı ile ilgili o soru cevabını buldu

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, okuyucuların emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili olan sorularına cevap verdi. İşte o sorular ve cevapları...

Memur zammı ile ilgili o soru cevabını buldu Soru: Devlet memuruyum. Maaşlarda enflasyon farkı tüfe artışına göre mi hesaplanıyor? 2020’de yüzde 4 zam yapılacağı belli olmuştu, yüzde 2 de enflasyon farkı hesaplanırsa yüzde 6 zam almış gibi mi oluyoruz? Maaş zammı ikinci altı ayda yeniden mi hesaplanıyor?
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