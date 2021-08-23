Memur zammı belli oldu mu? 2022 memur maaş zammı ne kadar?

Memur zammı belli oldu mu? Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaş zammına çevrildi. Memur zammı için hükümetin teklifini az kulan sendikalar, yeni zam teklifi bekliyor. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli olacak. Peki, 2022 memur maaş zammı ne kadar olur? İşte memur zam oranları ile ilgili son detaylar…

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi gözünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Vedat Bilgin’in yapacağı açıklamaya çevirdi.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

2022 ve 2023 memur zammı saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanacak.

2022 memur maaş zammı teklifi

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler 2 Ağustos'ta başladı. Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.