Memur zam pazarlığında son durum! Hükümet zam teklifi 2021 ne zaman açıklanacak? İşte memur zam görüşmeleri 2022…

Memurlar için zam teklifinin önerileceği tarih belli oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci bugün gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Peki, Hükümet zam teklifi 2021 ne zaman? İşte memur zam pazarlığında son durum…

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Hükümet zam teklifi 2021 ne zaman açıklanacak? İşte memur zam görüşmeleri 2022…

Hükümet zam teklifi tarihi belli oldu!

Hükümet memurlar için zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak