Memur zam pazarlığı süreci son durum! Memur zam görüşmeleri ne zaman? Hükümetin teklifi ne olacak?

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet yeni teklifini sunacak. Yeni haftanın gündeminde olan memur zam pazarlığında hükümetin teklifi merak ediliyor. Peki, Memur maaş zammı görüşmelerinde son durum ne? 2022 memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zam görüşmelerinde hükümetin teklifi ne olacak? İşte detaylar...

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci yeni haftanın gündeminde olacak. Hükümet, 4,2 milyon ve 2,2 milyon memur emeklisi için zam teklifini iletecek. Pek çok kişinin beklediği memur zammı görüşmeleri ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki, Memur maaş zammı görüşmelerinde son durum ne? 2022 memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zam görüşmelerinde hükümetin teklifi ne olacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAM PAZARLIĞINDA GÖZLER HÜKÜMETİN TEKLİFİNDE!

Hükümet 12 Ağustos Perşembe günü yaklaşık 4,2 milyon ve 2,2 milyon memur emeklisi için zam teklifini sunacak.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tekliflerini açıklamamıştı. Ancak Bakan Bilgin, zam tekliflerinin, enflasyon oranının üzerinde olacağını söylemişti.

MEMUR SEN'İN ZAM TEKLİFİ NE?

Yetkili sendika Memur Sen zam beklentilerini 2022 için yüzde 2, 2023 için yüzde 17 olarak açıklamıştı.

Memur-Sen'in taleplerini arasında, tüm kamu görevlilerinin 3 bin 600 ek göstergeden yararlanması ve bayramlarda kamu görevlilerinin ikramiye alması gibi maddeler de yer alıyor.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ PERŞEMBE GÜNÜ DUYURACAK!

Takvime göre, 10 Ağustos'a kadar ilgili komisyonlar çalışmalarını yürütecek. 11 Ağustos'ta taraflar yeniden pazarlık masasına gelecek. Hükümet ise teklifini 12 Ağustos’ta açıklayacak.

Zam pazarlığının ağustos ayının son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa hakem kuruluna gidilecek. 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek.