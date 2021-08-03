Memur zam pazarlığı sonuçlandı mı? 2022 memur zam oranı belli oldu mu, memur zammı ne zaman belli olacak? Memur zammı tahminleri…

Memur ve memur emeklileri merakla toplu sözleşme sürecinin akıbetini sorguluyor. Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yılına ait maaşlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığındaki toplantıya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK heyetleri de katıldı. Memur zam pazarlığında son durum nedir? Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2022 memur zam oranı tahmini ne kadar?

Memur zam pazarlığı görüşmeleri dün başladı. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasıyla birlikte memur zam oranı tahminleri de sorgulanmaya başlandı. Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yılları için yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Peki, Memur zam pazarlığı sonuçlandı mı? 2022 memur zam oranı belli oldu mu? Memur zammı tahminleri…

Memur zam pazarlığı sonuçlandı mı, memur zammı tahminleri?

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tekliflerini açıklamadı. Ancak zam tekliflerinin, enflasyon oranının üzerinde olacağını söyledi.

Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in beklentisi ise, 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17'lik artış.

Görüşmeler ise devam edecek.

Memur zammı ne zaman belli olacak?

Hükümet teklifini 12 Ağustos'ta sunacak. 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak.

Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek.

Memur zam pazarlığında son durum

Mithat Yurdakul'un haberine göre; Kamu görevlileri sendikaları heyeti adına konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise enflasyon tahminleri ile gerçekleşmelerin arasında iki kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğunu belirterek, kamu görevlilerine yapılan zammın her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığını kaydetti. Yalçın, “Toplamda yüzde 14.74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden bugüne kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 24.29, dolar kurunda yüzde 46.05, euro kurunda yüzde 54.50, altın fiyatında yüzde 71.33 oranında artış gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Yalçın, kamunun memur zammı teklifini 12 Ağustos’tan önce vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, resmi enflasyona göre 2020 yılında memur maaşlarının yüzde 3 eridiğini ifade ederek, “Memur maaşı kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor” dedi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de, “Geride bıraktığımız beş sözleşme döneminde alım gücü reel olarak hep eridi” diye konuştu.

600 lira seyyanen

Sendikalar taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.