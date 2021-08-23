Memur zam oranı 2022! Memur zam teklifi ne zaman açıklanacak, memur zam görüşmeleri saat kaçta sonuçlanır?

Memur ve memur emeklilerinin beklediği gün geldi. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için verilecek 2022-2023 zamları belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu bugün açıklayacak. Memur zam teklifi ne zaman açıklanacak, memur zam görüşmeleri saat kaçta sonuçlanır? İşte memur zam oranı 2022 hakkında merak edilenler…

Memur ve memur emekli maaşlarına önümüzdeki 2 yıl içinde yapılacak zam oranı görüşmeleri sona erdi. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen talepleri ortak belirledi ve hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunuldu. Hükümet ise karşılık olarak 2022 yılı için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları sundu. Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alındı.

MEMUR ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün saat 14.30'da açıklayacak.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.