Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı. Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur zam farkı alır mı İşte merak edilenler...
2021 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Enflasyon piyasa beklentilerinin aşağısında gerçekleşti.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.
MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE OLDU? İŞTE MEMUR ZAM FARKI
Yılbaşından itibaren 9 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE artışına baktığımızda yüzde 13,04'lük TÜFE gerçekleşti. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine eylül ayı itibariyle zam oluştu. Yılın yarısında zam alan Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi şu an itibariyle yüzde 4,2 oranında temmuz-eylül dönemi enflasyonu oluşmuş oldu. Bir puan üstü enflasyon farkı zammı da oluştu.