Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur enflasyon farkı ne oldu?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ağustos ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında da yüzde 1,12 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur zam farkı alır mı? İşte merak edilenler...

Emekli ve memur ları ilgilendiren ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Ağustos ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olur? enflasyon farkı alır mı? İşte merak edilenler...

2021 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.,

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 2,86 OLDU

Toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1,12 oldu. 2 aylık enflasyon yüzde 2,86 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.