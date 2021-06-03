Memur ve memur emeklisine müjde! 5 aylık enflasyon kaç oldu? 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2021!

2021 mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon farkı hesaplamaları yapılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Mayıs ayı enflasyonuyla memurlara ve memur emeklilerine ne kadar zam farkı alacağı da belli oldu. Mart ayı enflasyonu ile birlikte zaten zam farkı hakkı doğmuştu. Mayıs ayı itibariyle 3,5 puanlık fark oluştu. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirleniyor ve son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayı zammını beklerken 5 aylık enflasyon hesabı da yapıyor. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon piyasaların beklentilerinin altında gerçekleşti. Peki, 2021 Temmuz memur zammı belli oldu mu? Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2021 oluştu mu? Memur enflasyon zammı alacak mı? İşte memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Mayıs 2021 enflasyon verileri ve memur enflasyon farkı ile ilgili tüm detaylar...

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor ve buna göre emekli ve memur un zam farkı ortaya çıkıyor. Yüz binlerce memurun gözü mayıs ayı enflasyon rakamlarındaydı ve belli oldu. Enflasyon farkı emekli ve memurun temmuz ayı zammını da etkiliyor. Mayıs ayı itibariyle 3,5 puanlık fark oluştu.

TÜİK 2021 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ilk beş ayda yüzde 17.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.24 yükseldi.

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU? MEMUR VE EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM GELİR

Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı.

Yılın ilk 5 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6,39 oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin temmuz ayında alacağı zam oranına etkisi olacak. İlk 5 aya bakıldığında yılbaşında alınan yüzde 3'lik zammın üzerine 3,5 puanlık zam oluştu. Temmuz başında açıklanacak haziran rakamları sonrasında zammın oranı da kesinleşmiş olacak.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 1.68 olarak duyuruldu. Mayıs ayı enflasyonu da 0,89 olarak gerçekleşti. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon ise yüzde 6.39 oldu.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.

2020 MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU!

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye görebelirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak.

OCAK 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Verilere göre ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

ŞUBAT 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 15,61'e çıktı.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 3,92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27,09 artış gösterdi.

MART 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

TÜİK 2021 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Nisan ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış oldu. Tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 16,2'den 17,14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı öngörülüyordu. Üretici fiyatlarında ise nisanda 4,34 artış yaşanırken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 35,17 seviyesine çıktı.