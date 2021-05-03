Memur ve memur emeklisine müjde! 2021 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2021!

2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Mart enflasyonuyla memurlara ve memur emeklilerine zam farkı hakkı doğmuştu. Nisan ayı itibariyle 2,5 puanlık fark oluştu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayı zammını beklerken ay ay enflasyon hesabı da yapıyor. TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, 2021 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı 2021 belli oldu mu? Memur enflasyon farkı 2021 oluştu mu? Memur enflasyon zammı alacak mı? İşte memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Nisan 2021 enflasyon verileri ve memur enflasyon farkı ile ilgili tüm detaylar...

Memur ve memur emeklisine müjde! Belli oldu. Milyonların gözü kulağı nisan ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve TÜİK açıkladı. Memura enflasyon farkı doğdu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti. Geride bıraktığımız Mart ayınnda enflasyon ile birlikte memurlara ve memur emeklilerine zam farkı hakkı doğmuştu. Son rakamlarla birlikte memur zammının yolu göründü. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam almıştı. Bilindiği üzere, Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre son 6 aylık enflasyon ile ilgili belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. Peki, 2021 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı 2021 belli oldu mu? Memur enflasyon farkı 2021 oluştu mu? Memur enflasyon zammı alacak mı? İşte memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Nisan 2021 enflasyon verileri ve memur enflasyon farkı ile ilgili tüm detaylar...

TÜİK 2021 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.

Tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 16,2'den 17,14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı öngörülüyordu. Üretici fiyatlarında ise nisanda 4,34 artış yaşanırken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 35,17 seviyesine çıktı.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLUR? MEMUR VE EMEKLİSİNE ZAM GELİR Mİ?

Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu.

Yılın ilk 4 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %5,45 oldu. Bu memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alanacak.

2020 MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU!

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk TÜFE 0.91 olarak geldi ve önümüzde 4 ay daha var. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek.

OCAK 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Verilere göre ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

ŞUBAT 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 15,61'e çıktı.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 3,92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27,09 artış gösterdi.

MART 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.