Memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam olacak, memur zam oranı açıklandı mı? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2022 ve 2023'teki maaş zammı oranı belirlenecek. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etmiş, hükümet de 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.
Memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu birazdan açıklayacak.
Anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu devreye girecek.