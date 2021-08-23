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Memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam olacak, memur zam oranı açıklandı mı? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam olacak, memur zam oranı açıklandı mı? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?