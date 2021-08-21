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Memur ve memur emeklilerine zam! Yeni rakam ortaya çıktı, 100 lira ve bugün...

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 13:24 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 13:24

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini bugün sunması bekleniyor İlk rakamlar ortaya çıktı. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyordu. Zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL'lik seyyanen artış düşünülüyor. Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor.


Milyonlarca memur ve  meklinin  2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6.  Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini sendikalara  bugün sunması bekleniyor.  Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda  yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2  Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in  taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda  yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında  yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6  6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.
 
Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif  beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar,  diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara  vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin  bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11  hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının  hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının  görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.
 
2 PUANLIK ARTIŞ
 
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor. Memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.
 
EK GÖSTERGE MÜJDESİ
 
Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.
 

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