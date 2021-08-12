Memur ve memur emeklilerine zam! Hükümet ilk teklifi sundu...

4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için hükümet ve memur sendikaları masaya oturuldu. Hükümetin memurlara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.
Hükümet memurlara 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı önerdi. 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6 ve enflasyon farkı ile ikinci altı ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı önerdi. Hükümet memurların Bakan Bilgin, 360 ek gösterge talepleri ile sözleşme memurların özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de görüşmelerde ele alınacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var.
Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir. Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir.
Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir.
3600 MESELESİNİ SÖZLEŞME SÜRECİNDE ÇÖZÜLMESİNİ BENİMSİYORUZ
Türkiye'nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konularından biri enflasyon. Son yıllarda muhtelif kaynakları, sebepleri olan enflasyon sorunlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil. Daha çok maliyet enflasyonu. Dolar kuru üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmek mümkündür. Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım.
Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanını oluşturmak gerekir. Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var.
Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.
ZAM ORANLARI
2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz.
2023'te refah payını da dikkate alan bir açıklamayı nihai görüşmemizde ifade edeceğimizi belirtmek isterim.
'RAKAMLAR BEKLENTİMİZİ KARŞILAMIYOR'
Hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.
KONFEDERASYONLAR NE İSTİYOR?
Bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de birlikte hareket etme kararı aldı ve ortak bir teklif hazırladı. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması.
KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave arttırılmalı.Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli. talepleri yer alıyor.
Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak.Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek.
KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 11 KİŞİDEN OLUŞUYOR
Yasaya göre, ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ her toplu sözleşme dönemi için, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye, en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye de dahil olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor. Kurulun aldığı kararlar bağlayıcı olurken, toplu sözleşme niteliği taşıyor.