Memur ve memur emeklilerine maaş müjdesi! 4.276 lira...

Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı, bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa yükselecek. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek. Kesin oran Temmuz'da belli olacak.
FARK DA VAR
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahmini, Temmuz artışının yüzde 4.09 enflasyon farkıyla yüzde 7.09'a ulaşabileceğini ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleşirse; en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 276 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 20 liradan 3 bin 234 liraya yükselecek.
581 TL AİLE YARDIMI
Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da Temmuz'da artacak. Yüzde 7.09'luk tahmine göre; eş yardımı 403,55, çocuk yardımı 0-6 yaş için 88,77, 6 yaş üstü için 44,38 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 581,09 lira alacak. (Takvim)