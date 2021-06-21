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Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor... Ücretli izinde babalara güzel haber
Memur, işçi... Milyonları ilgilendiriyor. Baba olan çalışana ücretli izin müjdesi. Kanuna göre verilen 5-10 günlük babalık iznini yeterli bulmayan firmalar yeni baba olmuş çalışanlarına 2 haftadan 6 aya kadar ücretli izin veriyor. İşte ücretli babalık izni ile ilgili tüm detaylar...
Babalık izni ile ilgili son dakika gelişmesi. Türk iş dünyasında babalık izni süresini uzatan uygulamalar artıyor. Türkiye’de kanuni olarak memurlar için 10 gün, özel sektör çalışanları için ise 5 günlük babalık izni var.