Memur ve emekliye zam! Belli oldu, yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Memur ve memur emeklisi zam oranı için Hükümet ile sendikalar 2 Ağustos'ta masaya oturmuştu. Sendikalar beklentilerini sıraladı, hükümet kendi teklifini yaptı ve süreç uzadı. Bugün hükümet yeni teklifini sundu.
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum. Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR
Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yeni memur maaşlarına ilişkin şunları yazdı: "Ülkemizde bulunan emekli ve çalışan 6 milyonluk memur kesimini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri netleşti.Artan enflasyon ve pahalılık karşısında gelecek yıllarda rahat bir nefes almak isteyen memurların 2022 ve 2023 yıllarındaki alacakları zam oranı netleşti.
Sendikaların en düşük %21 zam teklifine karşılık hükümet 2022 yılının ilk altı ayı için %5, sonraki altı ayı için %6 ve enflasyon farkı teklifi sunmuştu.
Yeni görüşmelerin neticesinde 2022 yılının ilk altı ayı için %5 + enflasyon zammı, 2022 ikinci altı ay için de %7 + enflasyon zammı şeklinde açıklanmıştır. Sendikaların talep etmiş olduğu seyyanen zam yerine 135 TL toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılması Bakanlık tarafından sendikaya sunulmuştur. "