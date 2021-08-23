Memur ve emekliye zam! Belli oldu, yeni maaşlar...

Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum. Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yeni memur maaşlarına ilişkin şunları yazdı: "Ülkemizde bulunan emekli ve çalışan 6 milyonluk memur kesimini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri netleşti.Artan enflasyon ve pahalılık karşısında gelecek yıllarda rahat bir nefes almak isteyen memurların 2022 ve 2023 yıllarındaki alacakları zam oranı netleşti.