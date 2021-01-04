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Memur ve emeklilerin zamlı maaşları...
Emekli ve memur milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı tek tek açıklandı. Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geldi. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında da yüzde 8.36 oranında artış yapıldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur emeklilerin en düşük maaşı 3021 lira oldu. En düşük memur maaşı ise eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılması durumunda 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükseldi. İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları...
Emekli ve memur milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Hepsi tek tek açıklandı. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 542 TL’ye yükseldi. İşte mesleğe göre yapılan zamlar, eski ve yeni maaşlar...