Memur ve emeklilere destek paketi çağrısı!

2019’da yapılan toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde 4’er, 2021 yılı için de enflasyon farkı hariç yüzde 3’er oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Yüzde 4,33'lük enflasyon farkı da eklenince 2021 yılının ilk yarısında memur maaş zam oranları toplamda yüzde 7,33 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ’nın (TCMB) enflasyon tahminini yüzde 11,15 olarak açıklanınca memur ve memur emeklilerine yapılan zam da belirlenmiş oldu. Ancak, Sendikalar, 2021 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları yeterli bulmuyor.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nuri Ünal, zam oranlarının yeterli olmadığını belirterek “2021 yılında memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir” dedi.

'MEMUR VE EMEKLİLERE DEVLET DESTEĞİ' TALEBİ

Ülkede desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de kamu görevlileri ve emeklilerdir’ diyen Nuri Ünal, Kovid-19 salgını çerçevesinde devletin, salgın sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için değişik sektörlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirdiğine dikkat çekti. Ünal, “Ülkede desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerdir. Salgın nedeniyle sokaklarda büyük mitingler yapma şansımız da yok. Türkiye’nin her tarafında eş zamanlı olarak hükümete, mektupla zam talebimizi ilettik. Önümüzdeki günlerde de eylemlerimiz devam edecek.” dedi.

‘MEMUR VE EMEKLİLERE DE BİR DESTEK PAKETİ AÇIKLANMALI’