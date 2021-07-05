Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu, kaç TL? Temmuz ayı memur emekli maaşları zam merak ediliyor!

Emekli ve memur merak içinde maaş zammı oranlarını bekliyor. Emekli maaş zammı ile memur maaşı zammı oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi için yapılan açıklamayla belli oluyor. Peki, Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu, kaç TL? Temmuz ayı memur emekli maaş oranları ile ilgili detaylar…

2021 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar? Milyonlarca emekli ve memur heyecanlı maaş zammı oranları için bekleyişine devam ediliyor. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 441,44 TL artış yaşanması beklenirken, memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı sorgulanıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı dışında evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşında da artış yaşanacak.

Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu, kaç TL?

5 Temmuz'da yani bugün belli olacak.

13 milyon emeklinin maaşı artacak

3,5 milyon memura yeni maaş gelecek

Kıdem tazminatı tavanı yükselecek

Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak

Yaşlılık aylığı artacak

Evde bakım maaşı yenilenecek

Engelli maaşı artırılacak

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu orana göre yüzde 6.39 oranında zam alacağı kesin.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.