Memur temmuz zammı belli oldu! Memura enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ne kadar fark alacak? İşte memurun temmuz maaş hesabı...

Memurun temmuz zammı belli oldu. Haziran enflasyon oranının belli olmasının ardından pek çok memur temmuz zammı ne kadar oldu sorusu araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Memurlar enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Memur temmuz zammı belli oldu mu? Memura enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ne kadar fark alacak? İşte memurun temmuz maaş hesabı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Peki, Memur temmuz zammı belli oldu mu? Memura enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ne kadar fark alacak? İşte memurun temmuz maaş hesabı...

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin temmuz ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının ilk 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı yüzde 5, 75 oldu.

Memurlar, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri ise yılın ilk yarısında yüzde 4 zam almışlardı. Temmuz ayındaki zam oranı da Toplu Sözleşmeye göre yüzde 4.

MEMUR NE KADAR FARK ALACAK?

Tüketici fiyat endeksi yüzde 5, 75 arttı buna ek olarak memurlar 1, 75 puan zam alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

EN SON EN KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.