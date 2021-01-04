Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte Ocak ayı zam oranı...

Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin 2021 Ocak-Temmuz dönemi zam oranı da kesinleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Peki, Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi Ocak ayı zam oranı...

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin de zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 4,37 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 8,37 olarak kaydedildi.

MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin ocak ayı zam oranı netleşmiş oldu. Bu gruba enflasyon farkı doğmuştu. Enflasyon farkı ve ocak ayı zam oranı da üzerine eklenerek net rakam ortaya çıkmış oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

YENİ ZAM İLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Daha önce yılın ilk yarısı için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalan kısmının enflasyon farkı olarak yansıtılması düzenlenmişti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu.Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükselecek.

KADEMEYE GÖRE MAAŞ DA DEĞİŞİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.