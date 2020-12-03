Memur, sözleşmeli personel, işçi ve emekliye müjde! Maaş artış oranı belli oldu! Memura enflasyon farkı...

Milyonlarca memur, memur emeklisi, sözleşmeli personel ve işçi emeklisine müjde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE kasımda yüzde 2,3, Yİ-ÜFE yüzde 4,08 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,03, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,11 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren zam oranları da ortaya çıktı. Peki, Memur, sözleşmeli personel, işçi ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Memurlar 2021 Ocak ayında ne kadar zam alacak? İşçi ve memur emeklisi zam oranı belli oldu mu? İşte Memur maaşı enflasyon oranı ve memur, memur emeklisi, sözleşmeli personel ve işçi emeklisi enflasyon oranı...

Memur, memur emeklisi, sözleşmeli personel ve işçi emeklisi zam oranları belli olmaya başladı. Kesin rakamlar 4 Ocak'ta açıklanacak olsa da son enfsayon verileri ile büyük oranda zamlar netleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı. Son verilerle birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren zammın da yolu göründü.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI!

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Piyasalarda yapılan anketlerde Kasım ayı için ortaya konan beklentiler TÜFE'de yüzde 1 civarındaydı. Yeni açıklanan veriler bunun üzerinde gerçekleşti. TÜKİ'in verilerine göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2, 30 oranında arttı. Bu artışla birlikte yıllık bazda TÜFE yüzde 14,03 seviyesine yükselmiş oldu.

Yurt içi fiyat endeksinde ise kasım ayında 4,08 oranında bir artış var. Değişime bakıldığında ekim sonu itibariyle TÜFE'de yüzde 11, 89'luk bir bir seviye vardı. Yıllık rakamlar itibariyle bu seviye yüzde 14, 03 oldu.

ÇALIŞAN VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK? İLAVE ZAM GELECEK Mİ?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren zammın da yolu göründü. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi bu yılın temmuz ayında yüzde 4 zam almıştı. Ancak hem toplu sözleşme hükümü hem de mevzuattaki hükümler çerçevesinde enflasyonun 6 aylık döneminde bu oranın aşması halinde memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine ek zam yapılması söz konusu olacaktı. Yüzde 2,30 oranındaki Kasım ayı TÜFE verisiyle birlikte 5 aylık temmuz-kasım TÜFE verisi yaklaşık yüzde 7 oldu.

İŞÇİ EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. İşçi emeklileri açısında da açıklanan verilere göre yüzde 7'lik zam oluşmuş durumda. Bu rakam da ocak ayında açıklanacak aralık ayı verisine göre belli olacak.