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Memur olmak isteyen milyonlar bu listeyi bekliyordu! Ve belli oldu
Memur olmak isteyen milyonlarca adayın merakla beklediği personel alımı güncel listesi yayımlandı. Memur olmak isteyenler hangi kuruma kaç personel alınacağını öğreniyor. 2021 yılında kamu kurumlarının ilave atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı belli oldu.
Memur olmak isteyen milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması! 14 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının detayları ortaya çıktı. Buna göre bazı kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları belli oldu.