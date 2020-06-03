Memur maaşlarında zammın önü açıldı! Memur ve emekli maaşları zam oranı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne kadar? İşte memur ve emekli maaşı zamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 olarak hesaplanmıştı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zamlarının da önü açıldı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur enflasyon farkı araştırılmaya başlandı. Peki, Memur ve emekli maaşları zam farkı ne kadar oldu? Emekli zam farkı belli oldu mu? Enflasyon farkı ne kadar? İşte memur ve emekli maaşı zamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 olmuştu. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zammın önü de açılmış oldu. Peki, Memur ve emekli maaşları zam farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne kadar? İşte memur ve emekli maaşı zamları...

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,15, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,53 arttı.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,92, yıllık enflasyonun yüzde 10,9 olacağını öngörmüştü.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI

2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?

MART AYINDA TÜFE

Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.

NİSAN AYINDA TÜFE

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı.

MAYIS AYI TÜFE

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?

3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.