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Memur maaşlarına zam! En düşüğü 5460 TL, tek tek açıklandı...
Maaşlara zam! Milyonlarca memur bekliyordu. Ve açıklandı. 2022-2023 yılında geçerli olacak maaş zamları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Yeni zamlarla birlikte bulunulan illere göre alınan ücretler de değişecek. En düşük memur maaşı 5 bin 460 liraya yükselecek. Kim ne kadar alacak? İşte memurların zamlı maaşları...