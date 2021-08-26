ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Memur » Memur maaşlarına zam! En düşüğü 5460 TL, tek tek açıklandı...

Memur maaşlarına zam! En düşüğü 5460 TL, tek tek açıklandı...

Memur maaşlarına zam! En düşüğü 5460 TL, tek tek açıklandı... Maaşlara zam! Milyonlarca memur bekliyordu. Ve açıklandı. 2022-2023 yılında geçerli olacak maaş zamları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Yeni zamlarla birlikte bulunulan illere göre alınan ücretler de değişecek. En düşük memur maaşı 5 bin 460 liraya yükselecek. Kim ne kadar alacak? İşte memurların zamlı maaşları...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.