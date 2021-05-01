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Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı?

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 11:05

Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...


Türkiye Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma dönemine girdi. Bu süreçte pek çok kişi evden çalışmaya geçerken kamu çalışanları ve memurlar da  uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçti. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisi de maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte memur maaşları ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
 
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ MEMUR MAAŞI YATACAK MI?
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi. 
 
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR 2021?
 
2021 yılı için yapılan zamların ardından memur maaşlarına da zam gelmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
 
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
 
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel  müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin  866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira,  uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. 
 
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
 
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel  müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin  866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira,  uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu
 
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
 

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2020 Temmuz

2021 Ocak

GENEL MÜDÜR

 1/4

13.851

14.917

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

 1/4

7.281

7.862

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

4.490

4.866

ÖĞRETMEN

 1/4

5.615

6.074

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

12.693

13.671

BAŞKOMİSER

3/1

7.277

7.858

POLİS MEMURU

8/1

6.369

6.883

UZ. DOKTOR

 1/4

8.656

9.337

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

5.447

5.893

MÜHENDİS

 1/4

7.433

8.025

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

4.673

5.063

PROFESÖR

 1/4

11.957

12.881

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 7/1

7.056

7.621

VAİZ

 1/4

5.836

6.311

AVUKAT

 1/4

7.096

7.663

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

 

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