Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Türkiye Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma dönemine girdi. Bu süreçte pek çok kişi evden çalışmaya geçerken kamu çalışanları ve memur lar da uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçti. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisi de maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte memur maaşları ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ MEMUR MAAŞI YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR 2021?

2021 yılı için yapılan zamların ardından memur maaşlarına da zam gelmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)