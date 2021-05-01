2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2020 Temmuz
2021 Ocak
GENEL MÜDÜR
1/4
13.851
14.917
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
7.281
7.862
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
4.490
4.866
ÖĞRETMEN
1/4
5.615
6.074
KAYMAKAM 1. Sınıf
1/4
12.693
13.671
BAŞKOMİSER
3/1
7.277
7.858
POLİS MEMURU
8/1
6.369
6.883
UZ. DOKTOR
1/4
8.656
9.337
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
5.447
5.893
MÜHENDİS
1/4
7.433
8.025
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
4.673
5.063
PROFESÖR
1/4
11.957
12.881
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
7.056
7.621
VAİZ
1/4
5.836
6.311
AVUKAT
1/4
7.096
7.663
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
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Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı?
01 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 11:05
Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...
Türkiye Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma dönemine girdi. Bu süreçte pek çok kişi evden çalışmaya geçerken kamu çalışanları ve memurlar da uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçti. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisi de maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memur ve emekli memur maaşları yatacak mı? Bu ay memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ne kadar 2021? Memur maaşı hesaplama nasıl yapılır? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte memur maaşları ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ MEMUR MAAŞI YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR 2021?
2021 yılı için yapılan zamların ardından memur maaşlarına da zam gelmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
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