Memur maaş artış oranı: Memurlar 2021 ocakta ne kadar zam alacak? Memur maaşı enflasyon farkı…

Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim Ayı Enflasyon rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,61 oldu. İlk 4 aydaki rakamlara göre, memurlar maaşlarında 0,61 enflasyon farkı oluştu. Peki, Memurlar 2021 ocakta ne kadar zam alacak?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı. Peki, Memurlar 2021 ocakta ne kadar zam alacak? Memur maaşı enflasyon farkı…

MEMURLAR 2021 OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zam dışında yüzde 1,75 oranında da enflasyon farkı almıştı. 2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlara yüzde 4 zam verildi. Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlara aşan miktar kadar enflasyon zammı verilecek.

TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

Eylül ayı içerisinde enflasyon rakamları 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti. Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon 12,1 seviyesinde öngörülüyor. Bu tahmin ise 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tahminin tutması durumunda, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.