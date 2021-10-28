Memur enflasyon farkı! Memur zammı enflasyon farkı ne kadar, memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.1'den 4 puan artırarak yüzde 18.4'e yükseltti. Merkez Bankasının açıklamasından sonra memurun yeni zam oranı belli oldu. Peki, Memur zammı enflasyon farkı ne kadar, memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Memurun yeni zammı belli oldu. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşmişti. MB'nin enflasyon tahminine göre bu yıl enflasyon yüzde 18'e çıkacak. Memur zammı enflasyon farkı ne kadar, memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte memur enflasyon farkı!

Memur enflasyon farkı belli oldu!

Merkez Bankasının bugün açıkladığı enflasyon tahminine gerçekleşirse memurlara yaklaşık yüzde 7'lik bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Memur zam farkı TÜİK tarafından açıklanacak Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek.

Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 14,1'den 4,3 puan artırarak yüzde 18,4'e yükseltti. Merkez Bankasının açıklamasına göre memurlar için bu yılın ikinci altı ayı için yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşacak.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında da yüzde 1,25 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 oldu.

Memurlar için şu an (yılın ikinci altı ayı ilk 3 ay) yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Yılın kalan son 3 ayı için ise MB'nin beklentisi doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 18 olursa son 3 ayda (Ekim, Kasım ve Aralık 2021) yaklaşık yüzde 6'lık bir enflasyon bekleniyor. Bu da memurlar için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşması demek.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu.

Merkez Bankasının beklentisi doğrultusunda memurların yüzde 7'lik enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile memurlar Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 12'lik bir zam alacaklar.

TÜİK 2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (9 AYLIK)

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART 1,08 4,13 NİSAN 1,68 4,34 MAYIS 0,89 3,92 HAZİRAN 1,94 4,01 TEMMUZ 1,80 2,46 AĞUSTOS 1,12 2,77 EYLÜL 1,25 1,55 TOPLAM 12,6 27,04

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.