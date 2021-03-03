Memur enflasyon farkı 2021! Memur enflasyon farkı oluştu mu? Temmuz 2021 memur zammı ne olur?

2021 Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayı zammını beklerken ay ay enflasyon hesabı da yapıyor. TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, 2021 temmuz memur maaşı ne kadar olur? Memur enflasyon farkı oluştu mu? 2021 memur zammı ne olur? 2021 Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Şubat 2021 enflasyon verileri ve memur enflasyon farkı beklentileri...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2021 Şubat ayı enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Yurt içi üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 1.22 ve yıllık yüzde 27.09 yükseldi. Memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı hesaplamalarına başladı. Bilindiği üzere, Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre son 6 aylık enflasyon ile ilgili belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. Peki, 2021 temmuz memur maaşı ne kadar olur? Memur enflasyon farkı oluştu mu? 2021 memur zammı ne olur? 2021 Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Şubat 2021 enflasyon verileri ve memur enflasyon farkı beklentileri...

TÜİK 2021 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi. Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.

Üretici fiyatları aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.14 düştü, imalatta yüzde 1.56 yükseldi, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.73 düştü ve su temininde yüzde 1.06 yükseldi, ara malında yüzde 1.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.44 ve enerjide yüzde 0.68 yükseldi, sermaye malında yüzde 0.48 düştü.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLUR? MEMUR VE EMEKLİSİNE ZAM GELİR Mİ?

Ocak ayında açıklanan aylık enflasyon yüzde 1,68 olarak açıklanırken Şubat ayında açıklanan rakam ise gerileyerek yüzde 0.91 olarak ilan edildi. 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 2,59 olarak gerçekleşti. İmzalanan toplu sözleşme gereği memur maaşları ve emekli maaşlarına enflasyonun ilk 6 aylık dönemde yüzde 3 rakamını aşması halinde bu durumda enflasyon farkı zammı uygulanıyor.

Bu rakam enflasyonun yükselmesi nedeni ile henüz 2 aylık dönemde yakalanırken devam eden 4 aylık dönemde yükselişin bu şekilde seyretmesi, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı itibari ile açıklanan enflasyon rakamlarının da bu yönde ilerlemesi durumunda Temmuz ayında maaşlara aradaki fark kadar enflasyon zammı da yansıtılacak.

2020 MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU!

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk TÜFE 0.91 olarak geldi ve önümüzde 4 ay daha var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek.