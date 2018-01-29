Son dakika... Memur emeklisinin ikramiye farkı için bugün son gün

30 yılın üzerinde hizmeti bulunan emeklilerin ikramiye farkı talep edilebilmesi için bugün son gün. Hayattaki memur emeklileri ve vefat eden memur emeklilerinin hak sahipleri bugün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış memur emeklilerine ikramiye farkları ödeniyor. Bu farkların ödenmesi için de geçtiğimiz yıl düzenleme yapıldı. İkramiye farklarının ödenmesi için bu durumda olan kişilerin SGK ’ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkı alabiliyor.

İKRAMİYE FARKINA KİMLER BAŞVURAMAZ?

İkramiye farkının ödenmesi için daha önce dilekçeyle SGK’ya başvuran ve SGK’dan 60 gün içerisinde cevap alan veya almayan ancak dava açmayan kişilerin tekrar SGK’ya başvuru yapması gerekmiyor. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, bu kişilerin daha önceki başvuruları kabul ediliyor ve fark ödemeleri yapılmaya başlanıyor. Diğer yandan SGK’ya başvurmuş, “ret” cevabı almış ve dava açmış kişilerin davaları sonuçlanmamışsa, düzenleme sonrası davanın konusuz kalması sebebiyle bu davalar düştü. Bu durumdaki kişilerin de SGK’ya tekrar başvuru yapmaları gerekmiyor. Bunun yanında bu davanın yargılama giderleri idarenin üzerinde kaldı ve vekalet ücretinin dörtte birine de hükmedildi. Dolayısıyla bu kişiler dava masraflarına da katlanmamış oldular.

EN AZ 100 LİRA İKRAMİYE FARKI

İkramiye farkları, “emekli olunan tarihte toplam hizmet yılı üzerinden ikramiye hesaplansaydı ikramiye ne kadar olurdu” mantığıyla hesaplanıyor. 40 yıl hizmeti olan ve ikramiyesini 30 yıldan alan bir memur emeklisine en düşük 500 TL ikramiye farkı ödeniyor. Toplamda ödenecek ikramiye farkı da 100 TL’nin altında olmuyor. 31 yıl hizmeti olan ve ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklisi için hesaplanan ikramiye farkı 50 TL’nin altında kalsa bile ikramiye farkı 50 TL değil, en az 100 TL olarak ödeniyor.

3 BİN LİRAYA KADAR FARK VAR

İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Diğer yandan 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015’e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Diğer yandan emekli olunan yıl ve hizmet yılı da belirleyici. Ancak her bir yıl fazlalık için 3.000 TL’ye kadar fark söz konusu olabilir.

29 OCAK KRİTİK TARİH

Memur emeklilerine ödenen ikramiye farklarının SGK’dan talep edilebilmesi için 29 Ocak 2018 son tarih. Yarın memur emeklilerinden 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanların SGK’ya başvurması gerekiyor. 29 Ocak hak düşürücü süre olarak tanımlanmış durumda.

İkramiye farkı ne zaman ödenir?

Başvuranların ikramiye farkları 7 bin 500 TL’nin üzerindeyse 7 bin 500 TL’si başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, kalan tutarı ise bir sonraki yılın aynı ayında ödeniyor. Örneğin 1 Ocak 2018’de başvuran ve ikramiye farkı 8 bin TL olan bir memur emeklisine 7 bin 500 TL ikramiye farkı 1 Nisan 2018’e kadar ödenecek.