Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Bakan açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili açıklama yaptı. Ayrıca memur emeklisi zam farkı, bayram ikramiyesi ve maaşları ile ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, temmuz maaş farkının yatırılacağı tarihi de açıkladı. Peki, Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? İşte memur emeklisi zam farkı ödemeleri ile ilgili tarihler...
BAYRAM İKİRAMİYELERİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
MAAŞLAR VE İKRAMİYELER ERKEN ÖDENECEK!
Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI, BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMESİ ALACAK
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.