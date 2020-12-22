Memur emeklisi ölen memur babasının maaşını alabilir mi? SSK emeklisi vefat eden babasından yetim aylığı alabilir mi?

Sosyal güvenlik sistemi hem erkek hem de kadınlar için belli şartların karşılanmasıyla çift maaş imkânı tanıyor. Çift maaş imkânı da sadece emeklilere değil, dut ve yetimler için de sağlanıyor. Ancak çoğu kişi var olan hakkının da yanacağı endişesiyle çift maaştan hatta bezen üç maaştan mahrum kalabiliyor. Bu kapsam en merak edilen soru ise memur emeklisi babasının maaşı alabilir mi, sorusu oluyor. İşte detaylar…

Emeklilik hayali kurulurken, sadece emekli maaşı değil, onun dışında çift maaş alınabileceği haberlerinin ardında, emekliler ve emekli olmayı düşünenler arama motorlarına yöneldi ve merak ettiklerini araştırmaya başladı. En çok yanıt aranan soru ise memur emeklisi babasının maaşını alabilir mi, sorusu oldu. Emeklilerin çoğu aldığı maaşının kesileceği endişesiyle var olan haklarından mahrum olarak hayatlarını sürüyor. Bizde sizin için merak edilenleri derledik.

İşçi olarak çalışanların vefatlarında kız yetimlerine aylık bağlanmasının kuralları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bulunur. Buradaki kurallara göre, işçi olarak çalışanın yetim aylığının kızına aktarılması için, yetim kızın memur, sigortalı, bağ-kurlu veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca evli olunmaması gerekmektedir. Dolaysıyla işçi babanın yetim aylığını, bir memur emeklisi kadın alamaz.

Memur emeklisi ölen memur babasının maaşını alabilir mi?

Memur emeklisi bir ölen memur basının maaşı alamaz.

Memur emeklisi kadın, SSK emeklisi vefat eden babasından yetim aylığı alabilir mi?

İşçi olarak çalışanların vefatlarında kız yetimlerine aylık bağlanmasının kuralları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bulunur. Burada yer alan kurallara göre, işçi olarak çalışanın yetim aylığının kızına aktarılması için, yetim kızın memur, sigortalı, bağ-kurlu veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca bir de bekar olması gerekiyor. Dolaysıyla işçi babanın yetim aylığını, bir memur emeklisi kadın alamaz.

SSK emeklisi bir kadın, emekli sandığına bağlı babasının maaşını alabilir mi?

Emekli Sandığı emeklisi baba vefat edince bekar, dul olma ve emekli olmama şartıyla babanın emekli aylığından yararlanabiliyor. SSK emeklisiyken babadan dolayı yetim aylığı alınabiliyor.

Emekli Sandığı emeklisi bir kadın emekli sandığı emeklisi olan ve ölen anne/babasından da maaş alabilir mi?

İki aylıktan sadece yüksek olan aylık tercih edilebilir, ikisi birden alınamaz.

SSK’ya tabi çalışan biri emekli sandığından yetim aylığı alabilir miyim?



Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde SSK’ya tabi çalışan kız yetimlere aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde SSK’lı çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

Eşinden Bağkur dul aylığı alan kadın babasının tabi olduğu Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir mi?



Bağkur dul aylığı alan kişi aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilir.

Eşinden emekli Sandığı dul aylığı alan biri babasının bağlı olduğu Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir mi?



Böyle bir durumda tercih edilen aylık alınabilir. Yani tek maaş hakkı tanınır.

Emekli Sandığı’ndan erkek yetim aylığı alan kişi, öğrenciyken sigortalı bir işte çalışırsa yetim aylığı kesilir mi?



Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alan kişi, isteğe bağlı sigortalı olması durumunda dul aylığı kesilir mi?



İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda dul aylığınız kesilmez.

Vefat eden memur anneden kız yetim aylığı alan lise öğrencisi, isteğe bağlı sigortalı olması durumunda yetim aylığım kesilir mi?



İsteğe bağlı sigortalı olunması durumunda yetim aylığınız kesilmez.