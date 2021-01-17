Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2021 emekli memur maaşları!

Milyonların merakla beklediği rakamlar açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da netlik kazandı. Milyonlarca emekli memurun gözü memur emekli maaş farklarının yatacağı tarihe çevrilmişti. Memur emeklileri "Emekli memur zam farkını ne zaman alacak? Memur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" sorularını araştırıyor. Peki, Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte memur emeklisi zam farkları...
Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın
00-40 (dahil) arasında olanlar 1. gününde
41-46 (dahil) arasında olanlar 2. gününde
47-49 (dahil) arasında olanlar 3. gününde
50-53 (dahil) arasında olanlar 4. gününde
54-99 (dahil) arasında olanlar 5. Gününde
Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın
00-22 (dahil) arasında olanlar 1. gününde
23-28 (dahil) arasında olanlar 2. gününde
29-48 (dahil) arasında olanlar 3. gününde
49-54 (dahil) arasında olanlar 4. gününde
54-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde
Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın
00-33 (dahil) arasında olanlar 1. gününde
34-37 (dahil) arasında olanlar 2. gününde
38-40 (dahil) arasında olanlar 3. gününde
41-43 (dahil) arasında olanlar 4. gününde
44-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE
2020 Temmuz
2021 Ocak
Müsteşar (1/1)
10.139
10.987
Genel müdür (1/1)
8.963
9.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
3.439
3.727
Memur (Lisans - 1/4)
3.365
3.647
Öğretmen (1/4)
3.461
3.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
5.875
6.366
Başkomiser (1/4)
3.579
3.878
Polis memuru (8/1)
3.579
3.878
Hemşire (Lisans - 1/4)
3.364
3.645
Mühendis (1/4)
4.222
4.575
Teknisyen (Lise -1/4)
2.937
3.183
Profesör (1/4)
8.027
8.699
Araştırma görevlisi (1/4)
4.218
4.571
İmam-hatip
3.461
3.751
Avukat (1/4)
3.461
3.751
En düşük memur emekli aylığı
2.814
3.049