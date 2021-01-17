Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2021 emekli memur maaşları!

Milyonların en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Memur ve emeklinin alacağı zam oranının belli olmasının ardından memur emeklileri de yeni yılın emekli maaş farklarının zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Milyonların merakla beklediği rakamlar açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da netlik kazandı. Milyonlarca emekli memurun gözü memur emekli maaş farklarının yatacağı tarihe çevrilmişti. Memur emeklileri "Emekli memur zam farkını ne zaman alacak? Memur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" sorularını araştırıyor. Peki, Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte memur emeklisi zam farkları...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın

00-40 (dahil) arasında olanlar 1. gününde

41-46 (dahil) arasında olanlar 2. gününde

47-49 (dahil) arasında olanlar 3. gününde

50-53 (dahil) arasında olanlar 4. gününde

54-99 (dahil) arasında olanlar 5. Gününde

Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın

00-22 (dahil) arasında olanlar 1. gününde

23-28 (dahil) arasında olanlar 2. gününde

29-48 (dahil) arasında olanlar 3. gününde

49-54 (dahil) arasında olanlar 4. gününde

54-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde

Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın

00-33 (dahil) arasında olanlar 1. gününde

34-37 (dahil) arasında olanlar 2. gününde

38-40 (dahil) arasında olanlar 3. gününde

41-43 (dahil) arasında olanlar 4. gününde

44-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.