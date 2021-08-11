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Memur, emekli, kamu işçisi... Hepsine zam geliyor! Maaşlar...
Milyonlarca emekli, emekli memur ve işçi bekliyordu. Maaşlara zam geliyor. Ve yarın belli oluyor. Tüm gözler oraya çevrildi. 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar belirlenecek. Hükümetten 12 Ağustos'ta teklif gelmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark da alacak. Bu yıl ayrıca emekliler için aile parası, sosyal tesislerde indirim, yaş beklerken GSS primlerinin ödenmesi gibi sosyal talepler de masada bulunuyor. İşte milyonların yakından takip ettiği zam haberinin detayları...