Memur annelere ‘yarı zaman’ müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...

Milyonlarca memur bekliyordu,müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır bekleyen memur anneye yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , hafta sonu partisinin Kızılcahamam kampında partililerle yaptığı istişare toplantısında soruları yanıtladı. Hürriyet'ten Gizem Karakaş 'ın haberine göre bir milletvekili, çocuğun ilköğretime başlayıncaya kadar anne ve babasına yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yasanın 2016 yılında yürürlüğe girdiğini, ancak bu yasadan sadece işçilerin yararlandığını belirterek, memur lara da bu konuda söz verildiğini hatırlattı.

SIKINTI YARATABİLİR

Erdoğan’ın, memurların neden yasadan yararlanmadığını sorması üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Memurların yaklaşık yüzde 49’unun 6 yaşından küçük çocuğu bulunuyor. Bu ailelerin yarızamanlı çalışması kamuda sıkıntı oluşturabilir” yanıtını verdi. Selçuk, yönetmelik çıktığında 6 yaş ve altı çocuğu bulunan bütün memurların yarızamanlı çalışmak için başvuruda bulunmasından kaynaklı bir endişe olduğunu aktardı.

ÖNCE KADINLAR

Bu konuda verilen sözün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı. Toplantıda milletvekilleri, memurlara yarızamanlı çalışma ile ilgili anne ya da babaya seçim hakkı sunulabileceği görüşünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.