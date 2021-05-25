Memur alımı yapılacak! Devlet Personel Başkanlığı kapsamında binlerce memur alınacak

Memur alım ilanları yayımlanıyor. Cide Belediyesi’nden Erciyes Üniversitesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne kadar birçok devlet kurumuna memur alımı yapılacak. İşte personel arayan kurumların listesi…
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
12 ALACAK
CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
278 ZABITA MEMUR ALACAK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
19 ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
278 MEMUR ALACAK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU ALACAK
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 ZABITA MEMURU ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 MEMUR ALACAK
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
55 MEMUR ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET ŞOFÖR ALACAK
KARAPINAR (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 ADET ZABITA MEMURU ALACAK
KÖPRÜKÖY (ERZURUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 MEMUR ALACAK
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
171 MEMUR ALACAK
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK