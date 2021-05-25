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Memur alımı yapılacak! Devlet Personel Başkanlığı kapsamında binlerce memur alınacak

25 Mayıs 2021 Salı - 8:42 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 8:42

Binlerce memur alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı personel alım ilanları kapsamında her geçen gün yeni memur alımı ilanları açılıyor. İhtiyaca göre devlet kadrodaki şartlara uyan kişileri bünyesine katacak.


Memur alım ilanları yayımlanıyor. Cide Belediyesi’nden Erciyes Üniversitesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne kadar birçok devlet kurumuna memur alımı yapılacak. İşte personel arayan kurumların listesi…

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

278 ZABITA MEMUR ALACAK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

19 ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

278 MEMUR ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 ZABITA MEMURU ALACAK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 İTFAİYE ERİ ALACAK

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 ZABITA MEMURU ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

541 İTFAİYE ERİ ALACAK

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

30 ZABITA MEMURU ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

541 İTFAİYE ERİ ALACAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

100 MEMUR ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

55 MEMUR ALACAK

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15 MEMUR ALACAK

BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ADET ŞOFÖR ALACAK

KARAPINAR (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 ADET ZABITA MEMURU ALACAK

KÖPRÜKÖY (ERZURUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 MEMUR ALACAK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

171 MEMUR ALACAK

BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

 

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