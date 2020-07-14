Memur alımı! Antalya Gazipaşa Belediyesi memur alıyor!

Antalya Gazipaşa Belediyesi açıktan atama yoluyla lisans ve önlisans mezunu 10 memur alacak. Peki, Antalya Gazipaşa Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Gazipaşa Belediyesi memur alımı ilanı ve detayları...

Gazipaşa Belediyesi açıktan atama yoluyla 10 memur alacak. Başvurular 19 Ağustos'ta başlıyor. Peki, Antalya Gazipaşa Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Gazipaşa Belediyesi memur alımı ilanı ve şartları...

Antalya Gazipaşa Belediyesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olmaları gerekiyor. Memur başvurularında bölüm şartı da bulunmuyor.

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların belgeler ile 19 Ağustos 2020 tarihinden 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.30’ye kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI