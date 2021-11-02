Memur aile yardımı ödeneği hakkında bilinmesi gerekenler!

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneği ile ilgili akıllarda pek çok soru bulunuyor. Aile yardımı ödeneği eş ve çocuklar için farklı şekillerde hesaplanıyor ve en az 408,67 TL ödeniyor. Ancak memurlar zaman zaman farklı sorunlarla da karşılaşabiliyor. Aile yardımı ile ilgili en çok merak edilen soruları derledik. Peki, Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi? Aile yardımı geriye dönük alınabilir mi? Devletten burs alan memur aile yardımı alabilir mi? İşte memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili merak edilenler…

Memurlara, eşinin çalışmaması ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödeneği veriliyor. Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamı üzerinden aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar ödeniyor. Aile yardımı ödeneğinin eş ve çocuklar için farklı şekillerde hesaplanıyor ve aylık en az 408,67 TL ödeniyor. Ancak aile yardımı ile ilgili pek çok soru internette sıklıkla araştırılıyor. Peki, Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi? Aile yardımı geriye dönük alınabilir mi? Devletten burs alan memur aile yardımı alabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

EŞİ KISMİ ZAMANLI (PART TİME) ÇALIŞAN MEMURA AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?

375 sayılı KHK’da şu maddede belirtilmiştir:

"Ek Madde 8 - Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımıödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri:

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

"Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır."

"Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder."

Hak kazanma durumunda ödeme, memur tarafından verilen Aile Yardımı Bildirimi esas alınarak yapılır.

AİLE YARDIMI GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ?

2018 - 2019 Toplu Sözleşmesi’ne göre, Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma şu maddede belirtilmiştir:

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir."

Sonuç olarak, doğum ve evlenmeyle hak kazanılan ama bildirimdeki sorunlar nedeniyle alınamayan 3 aylık çocuk yardımını ve eş yardımını toplu sözleşme hükmü sayesinde geriye dönük olarak alınabilir.

DEVLETTEN BURS ALAN MEMUR AİLE YARDIMI ALABİLİR Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneğini düzenleyen 202 nci maddesinde; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir." hükmü, aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükmü yer almaktadır.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü, anılan Kanunun 203 üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez." hükmü ile belirlenmiştir.