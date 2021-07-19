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Memur adayları müjde! Binlerce personel alınacak, işte tam liste
Milyonlarca memur adayı bekliyordu. Ve belli oldu. Kamu personeli alımı 2021 ilanları yayınlandı. Memur alımı ilanları ile ilgili güncel liste yayımlandı. 2021 yılına ilişkin kamu kurumlarına yapılacak ilave memur atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı'yla açıklandı. Peki, Kamuya ne kadar personel alınacak? Hangi devlet kurumuna memur alımı için ne kadar kontenjan verildi? Bakanlıklara memur alınacak mı? İşte kamu personeli alımı tam listesi!