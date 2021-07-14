Gazetevatan.com » Ekonomi » Memleketine geri dönüp bu işi yapmaya başladı! 250 bin liraya sattı
Memleketine geri dönüp bu işi yapmaya başladı! 250 bin liraya sattı
İstanbul'da yüksekokul öğrenimini tamamlayarak acil tıp teknisyeni olan Tayfun Kalaycı (25), Zonguldak'taki köyünde ‘Genç Çiftçi’ projesi hibesiyle 32 koyun ve 2 koç aldı. 3 yıl içerisinde büyüttüğü 120'yi aşkın koyun ve koçları yaklaşık 250 bin liraya satan Tayfun Kalaycı, çiftçilikte işlerini daha da büyütmek istediğini söyledi.
Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman beldesinde yaşayan Tayfun Kalaycı, İstanbul'da üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra memleketine geri döndü. Kalaycı, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurdu.