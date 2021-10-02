Meme kanserinde meme kaybı tarihe karışıyor!

Tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden birinin meme kanseri olduğunu belirten Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin meme kanserinde yeni tedavi yöntemlerini anlattı.

MEME KANSERİNDE MASTEKTOMİ ORANLARI AZALDI

Kanserin evresine göre çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Önceden meme kanseri saptandığında hemen mastektomi (Memenin alınması) yapılmaktaydı. Ancak tıbbi ilerlemeler artık meme kanserinde mastektomi oranlarını çok azaltmıştır. Meme kanserinde meme kaybı tarihe karışmaktadır.

Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olmaktadır.Ancak bunun için tümörün tek odaklı olması , eğer birden fazla odakta ise , bu iki odağın birbirine yakın olması gerekmektedir. ikinci olarak tümör/ meme orantısının uygun olması gerekir. Tümör büyük veya meme küçükse meme koruyucu cerrahiden sonra elde edilecek estetik görünüm tatminkâr olmayabilir.böyle bir durumda onkoplastik cerrahi yöntemlerin kullanılması önem arz eder. Onkoplastik cerrahi , meme kanserinin ameliyatı sırasında onkolojik prensiplerin ve estetik cerrahi tekniklerin eşzamanlı uygulanmasıdır. Memenin korunmasını isteyen her meme kanserli kadın onkoplastik cerrahi adayıdır.

MEME KANSERİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?

Meme koruyucu cerrahi yapamadığımız durumlarda, yani tümör/meme oranının uygun olmadığı tümörün büyük, memenin küçük olduğu hallerde, veya meme içinde tümörün birden fazla odak halinde bulunduğu (mültisentrik tümör) durumlarda meme cildi ve meme başı korunarak meme dokusu boşaltılmakta , meme içine silikon implant yerleştirilerek , hem meme kanseri tedavi edilmekte hem de kabul edilebilir estetik görünüm sağlanabilmektedir. Daha ileri evrelerde aynı şekilde meme başı ve meme cildinin korunup, implant (silikon) uygulanarak ameliyat mümkün olabilmektedir.

1 YIL SONRA MEME GÖRÜNÜMÜ SAĞLANIYOR!

Prof. Dr. Yetkin son olarak şunları söyledi; ''Görüldüğü gibi meme kanserli hastaların çok büyük bir kısmında mastektomi ile meme kaybı olmamaktadır. Mastektomi yapılan hastalarda ise ameliyattan bir yıl sonra geç rekontrüksiyon yöntemiyle yeniden meme görünümü sağlanabilir.''dedi.