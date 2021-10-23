Meme kanseri türlerine dikkat

Meme kanseri türleri aynı değildir ve meme kanserinizin türünü bilmek, tedavinizi planlamada önemlidir. Meme kanseri teşhisi konulduğunda; doktorunuz saptanan tümörün özelliklerini saptamak için görüntüleme raporlarınızdan ve patoloji raporlarınızdan faydalanacaktır. Patoloji raporunuzda saptanan tümörün türü, özellikleri ve radyolojik bulgular; tedavinizde uygulanabilecek seçenekleri belirlemede önemlidir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, konu hakkında bilgi verdi.

Meme kanserinin meme dokusunun hangi kısmından ortaya çıktığı oldukça önemlidir. Bu özellik kanserin nasıl davranacağını ön görmek ve tedaviyi belirlemek için önemlidir.

Memenin kanserin başladığı bölümler:

Süt kanalları:

Duktus adı verilen süt kanallarından başlar. Duktal karsinom, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki bir süt kanalının iç yüzeyinden oluşur. Duktuslar lobüllerde yapılan sütü meme başına taşıyan kanallardır. Duktal karsinom, invaziv olmayan bir kanser olarak kanallar içinde kalabilir (duktal karsinom in situ) veya kanallardan (invaziv duktal karsinom) çıkabilir.

Süt üreten bezler (lobül):

Süt üreten bezlere lobül adı verilir. Üretilen sütün meme başına ulaştırılmasını sağlayan kanallara duktus adı verilir. Lobüler karsinom, süt üretilen bezlerden kaynaklı kanser türüdür. Kanser lobüller dışına çıktığında ismi invaziv lobüler karsinom olur.

Bağ dokusu:

Nadir durumlarda süt kanalları ya da süt bezleri yerine bu yapıların çevresinde yer alan bağ dokusu kaynaklı kanserler de oluşabilir. Bağ dokusundan başlayan kanser türlerine sarkom adı verilir. Bu kanser türlerinin örnekleri filloid tümör ya da damar kökenli anjiosarkom olarak sayılabilir.