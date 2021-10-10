Meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden oluşan topluluk üyeleri, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde açtıkları stantta meme kanseri bilgilendirmesi, vücut kitle indeski ölçümü, obezite ve akıllı ilaç kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verdi, anket yaptı.

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Rukiye Akman, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle vatandaştan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Akman, standa gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları gerekenleri anlatıp broşür dağıttıklarını ifade ederek, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda halkı bilgilendiriyoruz, boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Obezite risk oranını söylüyor, bu konu hakkında bilgi veriyoruz. Akıllı ilaç kullanımıyla alakalı anketimiz var vatandaşlara sorular soruyoruz ve bu ilaçlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bunlar yaparken aynı zamanda maske ve mesafeye dikkat ediyoruz." diye konuştu.