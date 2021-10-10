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Meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 17:35 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 17:35

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Kars'ta stant açarak "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.


Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi  öğrencilerinden oluşan topluluk üyeleri, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde  açtıkları stantta meme kanseri bilgilendirmesi, vücut kitle indeski ölçümü,  obezite ve akıllı ilaç kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verdi, anket yaptı.
 
Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Rukiye Akman, AA  muhabirine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle vatandaştan olumlu tepkiler  aldıklarını söyledi.
 
Akman, standa gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları  gerekenleri anlatıp broşür dağıttıklarını ifade ederek, "Meme Kanseri Farkındalık  Ayı'nda halkı bilgilendiriyoruz, boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini  hesaplıyoruz. Obezite risk oranını söylüyor, bu konu hakkında bilgi veriyoruz.  Akıllı ilaç kullanımıyla alakalı anketimiz var vatandaşlara sorular soruyoruz ve  bu ilaçlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bunlar yaparken aynı zamanda maske ve  mesafeye dikkat ediyoruz." diye konuştu.
 
Kendi gelişimleri açısından da güzel bir etkinlik yaptıklarını anlatan  Akman, "Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve  risklere dikkat çekiyoruz, meme kanserinin kontrolünün nasıl yapıldığını  gösteriyoruz. Buraya gelenler verdiğimiz bilgilerden memnun. Kars'ta bulunduğumuz  süre boyunca bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Hekim  adayları olarak motive edici davranışları için Kars halkına teşekkür ederiz."  ifadelerini kullandı.
 

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