Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre, meme kanserinin 30 yaşına kadar gerilediği tespit edildi. Uzmanlar, rutin muayene taramalarının artık daha erken dönemde yapılmaya başlanması gerektiğini hatırlatıyorlar. Kadınların meme kanserine karşı farkındalıklarının artması ve kendilerini muayene etmeyi öğrenmeleri ve erken tanı hayati önem taşıyor.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akyol, bu düşüsün özellikle Türkiye’de gözlemlendiğine değindi. Dr. Hüseyin Akyol, 30’lu yaşlara gelmiş her kadının özellikle ailede meme kanseri hikayesi var ise sene de 1 defa meme ultrasonu yaptırmalarını tavsiye etti.

MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN: ÖSTROJEN SALINIMI

Yağlı beslenme ve obezitenin de meme kanseri riskini arttırdığına değinen Dr. Hüseyin Akyol, “Meme kanseri gelişmesinde en önemli etken östrojendir. Kişi ne kadar obezse, yağ dokusundan da o kadar fazla ve uzun dönem östrojen salınımı olur. Dolayısıyla vücut aşırı, östrojen etkisi altına girer ve bu durum meme kanseri riskini artırır” dedi.

Dr. Hüseyin Akyol, buna ek olarak hic¸ dogˆum yapmamıs¸ ya da ilk dogˆumunu 30 yas¸ından sonra yapmıs¸, bazı hormonal tedavilerin uygulanması gibi risk fakto¨rleri tas¸ıyan kadınların da meme kontrollerinin daha bu¨yu¨k o¨nem taşıdığını ifade etti.

ERKEN TANI ÖNEMLİ