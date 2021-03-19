Meme implantı revizyonu neden yapılır?

Meme implantı uzman tarafından yapılmadığında istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Uygulanan revizyon yöntemleri ile komplikasyonlar düzeltilerek hastanın istediği görüntü elde edilir. Mutlaka uzman hekim tarafından yapılması gereken revizyon işlemini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka anlatıyor.

Estetik ve tıbbı nedenler ile revizyon ameliyatları yapılabilir

Yaptırılan meme büyütme ameliyatlarından sonra hastanın istediği sonucu elde etmemesi sonucunda ya da gelişen komplikasyonlar sonucu meme implantı revizyonuna ihtiyaç duyulabilir. Revizyon ameliyatı için hastanın genel sağlık durumu iyi olmalı ve hamile ya da emzirme döneminde olmamalıdır. Revizyon ameliyatının genellikle yapılma nedenleri ise;

İstenen sonucun elde edilmemesi: Meme büyütme ameliyatları sıklıkla yaptırılan ve popüler olan estetik ameliyatlardan biridir. Uzman hekim tarafından yapılmayan ameliyatların sonucu her zaman kişinin istediği gibi olmayabilir yanlış şekil ve boyutta kullanılan implantlar revizyonlara yol açabilir.

Bazı kadınlarda ameliyattan sonra günlük hayatlarında zorluk yaşayabilirler ya da beklentileri karşılamayan implantlarda psikolojik olarak rahatsızlık verir. Bu şikayetleri olan kadınlar revizyon ameliyatı için uygun kişilerdir.

Çok küçük implantların kullanılması: Kullanılacak meme implantının doğru seçilmesi hem estetik açıdan hem de sağlık açısından önem taşır. Meme implantının doğru seçilmesi göğüs ve göğüs kafesine uyum sağlamalıdır. Küçük implantlar düz ve ayrık görünüme sebep olur ve bu görüntü yapay durabilir.

Çok büyük implantların kullanılması: İşlem sonrası çok sık görülmese de bazen implantların büyük olduğunu düşünüp küçültmek isteyen kişiler olabilir. Sarkma durumu oluşmadıkça implant küçültme işlemi oldukça kolaydır.

İmplantların ayrık olması: İmplantların ayrık olması sonucu oldukça yaygın bir sorundur. Sebebi ise kullanılan implantların küçük olması, baştan ayrık yerleştirilmesi ya da tedaviye ek olarak yağ enjeksiyonlarının erimesi olabilir. Ortalama 1,5 saat süren ameliyat sayesinde yanlış işlem düzeltilerek kişi istediği görünüme kavuşabilir

Cerrahi açıdan gelişen komplikasyonlar: Meme büyütme ameliyatı sonrasında implantlar ile ilgili komplikasyonlar yaşanabilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber komplikasyonlar zaman içerisinde kendini belli edebilir. Ameliyatı yapacak olan hekimin konusunda uzman olması yaşanabilecek komplikasyon riskini azaltır. Genellikle karşılaşılan komplikasyonlar; yırtılma, sıvı birikimi asimetri,kapsül kontraktürü,anatomik implantlarda protezin dönmesi asimetri,hormonal değişiklikler kilo alıp vermeye bağlı, meme çevresindeki deriyi incelttiği için implant dalgalanmasına yol açabilir.

Özel nedenler: Meme büyütme ameliyatından sonra kişinin kansere yakalanma durumunda takılan implantların çıkarılması gerekebilir.

Meme implant revizyonlarında genel anestezi uygulanır. Yapılacak olan işlem büyütme prosedürden farklı şekilde ilerler. Hastaya uygulanan implant türüne göre ameliyat süreci değişiklik gösterebilir. Genellikle revizyon ameliyatında bir önceki implantları çıkarıp yeni implantları yerleştirilir ve önceki operasyon için açılmış olan kesi bölgesinden gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde meme bölgesinde yeni kesi izlerinin oluşmaz. Ancak kişi revizyon için farklı tip ve boyutta implant tercih ederse yeni implantları yerleşimi için yeni kesi bölgelerine ihtiyaç duyulabilir ya da dikleştirme operasyonu ihtiyacı varsa operasyon için gerekli yeni izler eklenebilir. Çeşitlerine göre implant revizyonları ise şu şekilde yapılmaktadır;

Salin implant revizyonu: Salin implantlarının revizyonunda mevcut implanların içi boşaltılır ve vücuttan çıkartılır. Böyle yapılmasının sebebi ise daha küçük kesiler ile operasyonun sürdürülmesidir. Kişinin istediğine bağlı olarak meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte de yapılabilir. Yaklaşık 1 saat süren işlem genel anestezi ile yapılır.

Silikon implant revizyonu: İşlem öncesinde mevcut implantlarda hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu aşama oldukça önemlidir oluşabilecek riskler kontrol sayesinde azalır. Gerekli olduğu durumlarda implantı çevreleyen kas ve dokuların alınması gerekebilir.

Meme implantı revizyonu neden yapılır?

Meme implantı uzman tarafından yapılmadığında istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Uygulanan revizyon yöntemleri ile komplikasyonlar düzeltilerek hastanın istediği görüntü elde edilir. Mutlaka uzman hekim tarafından yapılması gereken revizyon işlemini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka anlatıyor.

Estetik ve tıbbı nedenler ile revizyon ameliyatları yapılabilir

Yaptırılan meme büyütme ameliyatlarından sonra hastanın istediği sonucu elde etmemesi sonucunda ya da gelişen komplikasyonlar sonucu meme implantı revizyonuna ihtiyaç duyulabilir. Revizyon ameliyatı için hastanın genel sağlık durumu iyi olmalı ve hamile ya da emzirme döneminde olmamalıdır. Revizyon ameliyatının genellikle yapılma nedenleri ise;

İstenen sonucun elde edilmemesi: Meme büyütme ameliyatları sıklıkla yaptırılan ve popüler olan estetik ameliyatlardan biridir. Uzman hekim tarafından yapılmayan ameliyatların sonucu her zaman kişinin istediği gibi olmayabilir yanlış şekil ve boyutta kullanılan implantlar revizyonlara yol açabilir.

Bazı kadınlarda ameliyattan sonra günlük hayatlarında zorluk yaşayabilirler ya da beklentileri karşılamayan implantlarda psikolojik olarak rahatsızlık verir. Bu şikayetleri olan kadınlar revizyon ameliyatı için uygun kişilerdir.

Çok küçük implantların kullanılması: Kullanılacak meme implantının doğru seçilmesi hem estetik açıdan hem de sağlık açısından önem taşır. Meme implantının doğru seçilmesi göğüs ve göğüs kafesine uyum sağlamalıdır. Küçük implantlar düz ve ayrık görünüme sebep olur ve bu görüntü yapay durabilir.

Çok büyük implantların kullanılması: İşlem sonrası çok sık görülmese de bazen implantların büyük olduğunu düşünüp küçültmek isteyen kişiler olabilir. Sarkma durumu oluşmadıkça implant küçültme işlemi oldukça kolaydır.

İmplantların ayrık olması: İmplantların ayrık olması sonucu oldukça yaygın bir sorundur. Sebebi ise kullanılan implantların küçük olması, baştan ayrık yerleştirilmesi ya da tedaviye ek olarak yağ enjeksiyonlarının erimesi olabilir. Ortalama 1,5 saat süren ameliyat sayesinde yanlış işlem düzeltilerek kişi istediği görünüme kavuşabilir

Cerrahi açıdan gelişen komplikasyonlar: Meme büyütme ameliyatı sonrasında implantlar ile ilgili komplikasyonlar yaşanabilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber komplikasyonlar zaman içerisinde kendini belli edebilir. Ameliyatı yapacak olan hekimin konusunda uzman olması yaşanabilecek komplikasyon riskini azaltır. Genellikle karşılaşılan komplikasyonlar; yırtılma, sıvı birikimi asimetri,kapsül kontraktürü,anatomik implantlarda protezin dönmesi asimetri,hormonal değişiklikler kilo alıp vermeye bağlı, meme çevresindeki deriyi incelttiği için implant dalgalanmasına yol açabilir.

Özel nedenler: Meme büyütme ameliyatından sonra kişinin kansere yakalanma durumunda takılan implantların çıkarılması gerekebilir.

Meme implant revizyonlarında genel anestezi uygulanır. Yapılacak olan işlem büyütme prosedürden farklı şekilde ilerler. Hastaya uygulanan implant türüne göre ameliyat süreci değişiklik gösterebilir. Genellikle revizyon ameliyatında bir önceki implantları çıkarıp yeni implantları yerleştirilir ve önceki operasyon için açılmış olan kesi bölgesinden gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde meme bölgesinde yeni kesi izlerinin oluşmaz. Ancak kişi revizyon için farklı tip ve boyutta implant tercih ederse yeni implantları yerleşimi için yeni kesi bölgelerine ihtiyaç duyulabilir ya da dikleştirme operasyonu ihtiyacı varsa operasyon için gerekli yeni izler eklenebilir. Çeşitlerine göre implant revizyonları ise şu şekilde yapılmaktadır;

Salin implant revizyonu: Salin implantlarının revizyonunda mevcut implanların içi boşaltılır ve vücuttan çıkartılır. Böyle yapılmasının sebebi ise daha küçük kesiler ile operasyonun sürdürülmesidir. Kişinin istediğine bağlı olarak meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte de yapılabilir. Yaklaşık 1 saat süren işlem genel anestezi ile yapılır.

Silikon implant revizyonu: İşlem öncesinde mevcut implantlarda hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu aşama oldukça önemlidir oluşabilecek riskler kontrol sayesinde azalır. Gerekli olduğu durumlarda implantı çevreleyen kas ve dokuların alınması gerekebilir.