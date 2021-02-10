Meme implantı konturları neden belli olur?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, meme implantı konturlarının belli olmaması ve daha doğal görünüm oluşması için uygulanan yöntemleri sizler için anlattı.

Meme büyütme estetiği operasyonlarında sadece silikon kullanımı bazı durumlarda tek başına istenilen estetik görünümü sağlamayabilir. Silikon implantların konturları belirgin kalarak doğal görünüme engel olabiliyor. Peki, bu durumda ne yapılması gerekiyor?

Meme büyütme estetiğinde doğal kıvrımlar oluşmasını sağlamak için yumuşak doku transferi/yağ enjeksiyonu ile kompozit bir uygulama yapılabilir.

Eğer hastanın göğüslerinde yeterli yumuşak doku yoksa, silikon implantların konturları belirgin hale gelebilir. Silikonların belirgin olması doğal görünüme engel olduğu için hedeflenen bir sonuç değildir. Yumuşak kıvrımlara sahip doğal görünüm meme büyütme estetiğinde ana hedefidir.



Yağ enjeksiyonu ile yumuşak doku transferi

Doğal göğüslerinin şeklinden ve boyutundan memnun olmayanların tercih ettiği bir operasyon olan meme estetiğinde var olan meme dokusu miktarı operasyonun daha doğal görünüme ulaşmasında çok önemli bir rol oynar. Doğal görünümü etkileyen diğer çok önemli kriterler ise implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olmasıdır. Meme estetiğinde boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek implantın boyutuna karar verilir. Meme implantı yerleştirildikten konturlarının belirgin olmaması için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi uygulanabilir. Eğer kişinin var olan meme dokusu yeterli değilse, makro ve nano yağ enjeksiyonu teknikleri ile kişinin kendi vücudundan yağ dokusu transfer edilebilir.



Göğüslerde doğal kıvrımlar oluşturmak önemli

Kompozit estetiğin ana amacı göğüslerin hacmini büyütürken, meme implantları ile göğüs kafesi arasındaki geçişi yumuşatmak, meme implantının üst tarafına eklenen yağla daha doğal bir dekolte görünümü oluşturmaktır. Kullanılacak olan yağ kişinin karın ya da kalça bölgesinden alınarak özel bir saflaştırma işleminden geçirildikten sonra göğüslere enjekte edilir. Otolog yağ hücreleri kullanıldığı için alerjik reaksiyon riski oldukça düşüktür. Yağ enjeksiyonu ile meme rekonstrüksiyonu sonuçları optimize edilebilir ve rötuş yapılabilir, bu sayede silikon implantlarının konturlarının belirgin olması engellenebilir.



Alanında uzman bir estetik cerraha giderek kompozit meme estetiği hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.