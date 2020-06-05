Meltem Taylan Aydın kimdir, nereli? Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı. Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Peki, Meltem Taylan kimdir? Meltem Taylan nereli? İşte Meltem Taylan Aydın biyografisi...

Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Aydın'ın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı atanma haberinin ardından, Meltem Taylan Aydın’ın hayatını araştırılmaya başlandı. Peki Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.