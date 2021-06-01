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Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı!

01 Haziran 2021 Salı - 11:48 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 11:52

ABD’deki olaylı evliliğiyle gündem olan Meltem Miraloğlu ticarete atıldı. Eşinin üzerine şirket kuran oyuncu bambaşka bir sektöre geçti.


Bir dönem ekranların yıldız isimlerinden olan Meltem Miraloğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu birkaç yıl önce ABD'ye gidip burada kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.
Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.

İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

Meltem Miraloğlu’nun ABD’li kocasına vasiyet karşılığı döndüğü ve Miraloğlu’na kalacak dudak uçuklatan bir miras olduğu iddiaları gündem olmuştu. (Uçankuş)

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