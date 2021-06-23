Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Miraloğlu kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu sürpriz bir karar aldı. Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, 'Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım' mesajını paylaştı.