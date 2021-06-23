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Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan açıklama!

23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:31

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.


Oyunculuk kariyerine ara veren Meltem Miraloğlu soluğu Amerika'da almıştı. Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan oyuncu aradığı mutluluğu bulamamış eşi tarafından terk edilmişti.
 
Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Miraloğlu kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu sürpriz bir karar aldı. Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, 'Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım' mesajını paylaştı.
 
 

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