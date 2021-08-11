Meltem Miraloğlu'na şok! Eşi tarafından darp edildi...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerika lı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood 'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkındaki son dakika gelişmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. tv100'ün haberine göre; Hayat ismi ile "Çocuk Gelin" karakterini canlandırdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD 'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu'nun bu evliliğini gün yüzüne çıkaran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdide ünlü oyuncunun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiğini duyurdu.

Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, "Amerika'nın Illinois eyaleti yine Meltem Miraloğlu dedikoduları ile çalkalanıyor. Bu sefer Meltem'in, 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor. Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının bana anlattığı iddialara göre Patrick, 'Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim.' diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövmüş. O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş. Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Amerika'ya ilk gittiğinde aşık olduğu Türk sevgilisinin yanına giden Meltem, kısa süre sonra eve geri dönmüş. Görgü tanıkları, Meltem'in psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını ifade ederken, Illinois eyaleti bu darp olayından çok, eğer Meltem dediği gibi hamile ise bebeğin basının kim olduğunu konuşuyor.